La testimonianza di un'infermiera e gli ultimi aggiornamenti dalla diretta 'social' del sindaco Falorni

Da oggi mascherine obbligatorie in tutta la Regione. E’ stata firmata nel pomeriggio di ieri l’ordinanza del Governatore Enrico Rossi che rende indispensabile questo dispositivo di protezione quando si esce dalla propria abitazione. Lo ha ricordato il Sindaco, Alessio Falorni, nella diretta “social” di ieri sera, un appuntamento come sempre molto seguito e partecipato da parte dei cittadini di Castelfiorentino.

Una serata che ha avuto anche un ospite d’eccezione, in collegamento telefonico: Antonella Ciuro, infermiera dell’Ospedale di Siena.

NOTIZIE DALL’INFERNO COVID-19 – Una testimonianza diretta e molto toccante, quella di Antonella, che ha raccontato la sua esperienza “sul campo” nel reparto di terapia intensiva. Antonella ha ricordato che, dopo una prima fase di riorganizzazione, è arrivato nuovo personale, tuttavia neolaureato e quindi privo di esperienza. La vita quotidiana nei reparti dedicati al Covid-19 è dura, da un punto di vista sanitario e anche dal lato umano. Antonella ha raccontato di una signora anziana che non stava bene, e l’hanno dovuta pertanto intubare. “Non ha voluto neppure salutare i suoi, affinché non avessero – qualora la situazione avesse avuto l’esito temuto - un doloroso ricordo di lei. Non voleva che l’ultimo ricordo fosse legato a un momento di sofferenza”. Evitare il contagio è fondamentale: Antonella ha esortato i propri concittadini a rimanere in casa e a uscire solo se è strettamente necessario, indossando la mascherina chirurgica, che è una protezione per gli altri. “Ci sono molte persone che non sanno di essere contagiate perché asintomatiche” Ha inoltre consigliato di lavarsi bene e in modo accurato.

MASCHERINE – Da oggi – come dicevamo all’inizio - è obbligatorio indossarle, in quanto la Regione Toscana ha emanato un’ordinanza ad hoc unitamente all’invio di 10 milioni di mascherine, che saranno consegnate a tutte le famiglie toscane. Sono già arrivate ieri alla sede della Protezione Civile dell’Unione, e oggi saranno consegnate ai singoli Comuni per la distribuzione “porta a porta” (anche se il Comune di Castelfiorentino vi ha già provveduto, acquistandole preventivamente per conto proprio). Sarà fatta, quindi, una nuova consegna a tutte le famiglie. Il Sindaco ha ricordato che le mascherine “non sono una corazza per noi”, ma una barriera affinché noi – magari positivi asintomatici – evitiamo di contagiare altre persone. La distanza dalle altre persone rimane la migliore difesa. Chi non avesse ricevuto le mascherine – e davvero SOLO CHI non le ha ricevute finora – può segnalarlo al suo staff (Giulia 0571.686316; sindaco@comune.castelfiorentino.fi.it).

BUONO SPESA – Sono arrivate a Castelfiorentino 144 domande, di cui 30 già evase a tempo di record. I primi trenta buoni spesa sono stati consegnati ieri alle famiglie di Castelfiorentino. Ricorda che a questo buono è per chi non ha ricevuto protezione sociale attraverso altre misure varate dal Governo.

MA ‘NDO TU VAI – Prosegue la rassegna quotidiana della scusa più fantasiosa per uscire di casa. Durante un controllo in piena campagna, la Polizia Municipale ha colto 4 persone all’interno di un orto. Alla richiesta di chiarimenti, queste hanno risposto: “Siamo a governare le bestie”. La Polizia Municipale “Non ne vediamo”. “Venga qua, gliele faccio vedere. E hanno mostrato loro 2 gatti”. Naturalmente, sono state sanzionate

LA REGOLA DEL BUON SENSO – Il Sindaco ha invitato a rispettare le regole, e di attenersi alla buona norma del “buon senso”. Se si deve fare la spesa per riempire un sacchetto di roba o due, è bene che vada soltanto una persona.

PENSIONI – E’ stato siglato un nuovo accordo tra Carabinieri e Poste Italiane che consente di usufruire dell’opportunità di mandare i carabinieri a ritirare la pensione se il pensionato ha più di 75 anni, è senza familiari, e non ha la possibilità di accredito diretto.

SITUAZIONE CONTAGI – Diminuiscono i contagiati ed è in netto miglioramento la situazione nelle terapie intensive, in tutta Italia. Nell’Empolese Valdelsa c’è stato solo un caso positivo in più (non nel Comune di Castelfiorentino). Purtroppo c’è stato un decesso a Certaldo.

DONAZIONI e RINGRAZIAMENTI – Il Sindaco ha rivolto un caloroso ringraziamento a tutti volontari delle associazioni, al personale sanitario, e agli operatori socio sanitari delle strutture per anziani e disabili.

