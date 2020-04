Intervento urgente di Enel in zona Santa Lucia a Pontedera

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani (mercoledì 8 aprile) eseguirà un intervento, circoscritto per estensione ma urgente e importante in termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, nel territorio comunale di Pontedera, con particolare riferimento alla linea elettrica che alimenta l’area di via Santa Lucia Nord.

I tecnici dell’azienda elettrica sostituiranno un tratto di linea nella sua parte di connessione tra cavo interrato e conduttore aereo nonché alcuni terminali che risultano danneggiati, motivo per cui la posa e l’attivazione di un nuovo cavo di ultima generazione non è rinviabile (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari). Nell’occasione sarà effettuato anche il riassetto dei carichi per garantire una distribuzione equilibrata dell’elettricità nella zona.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, mercoledì 8 aprile, a partire dalle ore 9:00 con conclusione entro la mattinata. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze nel modo seguente: via Santa Lucia Nord civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) da 2/a a 4, 4/b, 12f, da 106 a 114, da 120b a 120c, 120p, da 124 a 128cp, 128hp, 134x, da 1 a 7/b, 29, 29x, da 33 a 37, da 41 a 45, 53x, 83ap, da 99b a 101a, da 105 a 107, da 107p a 113, da 121 a 123cp, da 123p a 127, 127x, sn (senza numero); via dei Poggi sn.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

Fonte: Enel Italia - ufficio stampa

