Le Chiavi della Città, i progetti per famiglie e ragazzi proseguono a distanza

I progetti de “Le Chiavi della città” non si fermano e vanno avanti con lezioni a distanza. “Le ricchissime proposte didattiche, formative ed educative de Le Chiavi della Città – ha detto l’assessore all’educazione Sara Funaro – continuano anche in questo periodo di scuole chiuse. Sono un modo altamente qualificato per impegnare i nostri ragazzi con progetti educativi che spaziano su argomenti vastissimi, dalla formazione alla cittadinanza all’impegno civile, sull’educazione all’ambiente, le nuove tecnologie, i media, i social network e l’educazione alla salute, solo per citare alcuni temi. Già una quarantina di progetti in corso per questo anno scolastico, per scuole di ogni ordine e grado, si sono già trasformati in progetti educativi a distanza, altri si stanno organizzando e altri ancora sono nuovi e si sono inseriti proprio in questo periodo, aprendosi a tutte le classi, non solo a quelle che avevano già aderito. Ringraziamo le associazioni, gli enti e i soggetti proponenti che stanno facendo, insieme agli uffici della direzione istruzione, un gran bel lavoro, utilissimo alle famiglie, alle insegnanti ma soprattutto ai ragazzi in questo momento di scuole chiuse”.

Fra i numerosi progetti disponibili su https://www.chiavidellacitta.it/ ce ne sono anche destinati alle famiglie. Fra questi ad esempio ci sono i progetti della Fondazione CR Firenze con “In collezione per i bambini con Kit colori” che prevede anche la consegna dei colori direttamente a casa, il concorso “un vicino di casa: l’Arno” di Water Right Foundation e Publiacqua S.p.A., il progetto di Alia Servizi Ambientali dal titolo “Waste: io penso sostenibile” e quello dell’Opera di Santa Croce dal titolo “Disegno il mio nome, il linguaggio degli stemmi”.

Le Chiavi della Città sono un progetto prezioso su cui il Comune investe da 26 anni e che oggi arriva ad offrire ben oltre 450 progetti diversi divisi fra percorsi educativi e formativi, attività laboratoriali, visite e spettacoli. Un pacchetto che tocca ogni aspetto della vita scolastica, destinato a insegnanti, studenti, famiglie, direi quindi, tutta la comunità della scuola.

Gli argomenti de Le Chiavi della Città sono vari ed interessanti. come¨ la formazione alla cittadinanza e l’impegno civile; ci sono le tradizioni popolari fiorentine, le nuove tecnologie, i media, i social network e i nuovi linguaggi. come¨ l’educazione emotiva e relazionale, la promozione del benessere e l’educazione alla salute, i musei e molto altro ancora, dal moderno alla tradizione come ad esempio l’artigianato e gli antichi mestieri.

Le Chiavi della Città sono talmente ricche, talmente importanti e talmente consolidate che ogni anno continuano e si accrescono le collaborazioni e i partenariati: con la Fondazione CR Firenze, PortaleRagazzi.it; con Indire, con la Città Metropolitana, con l’Azienda Sanitaria e molti altri. Si sono consolidati anche i rapporti con gli enti pubblici e le istituzioni che da anni presentano i loro percorsi per le scuole attraverso Le Chiavi della Città, e che quindi di lustro in lustro diventano sempre più ricche

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze