"Liberazione, a Castelfiorentino la festeggeremo": Falorni invita a cantare Bella Ciao

“Al 25 aprile non ci rinunciamo. E lo festeggeremo in perfetta osservanza delle misure restrittive imposte dalla pandemia in corso”. Una scelta netta, quella del Sindaco Alessio Falorni, a favore di una delle ricorrenze più sentite dalla comunità castellana, il 25 aprile, la festa della Liberazione, di cui ricorre quest’anno proprio il 75° anniversario.

Una scelta che vale come replica a distanza nei confronti di chi, come Alessandro Sallusti, aveva sperato che il Covid – 19 ci avrebbe “liberato” dal celebrare questa ricorrenza.

Una speranza destinata a rimanere delusa, come ha annunciato lo stesso Falorni dal suo profilo “social”: “C’è che sostiene (con un riferimento diretto al direttore de “Il Giornale”) - che il 25 aprile non vada festeggiato – ha spiegato il Sindaco – e che i partigiani se ne devono fare una ragione. Per me se ne farà una ragione lui, perché a Castelfiorentino troverò il modo di farvi festeggiare la Festa della Liberazione in un modo compatibile con la clausura da Coronavirus”.

Detto, fatto. Il 25 aprile a Castelfiorentino ci sarà, e sarà organizzato con la presenza attiva delle autorità, sia pure attraverso modalità compatibili con le misure di distanziamento sociale adottate per questa pandemia.

Con una novità: sarà infatti possibile seguire l’intera celebrazione in “diretta” dal profilo facebook del Sindaco.

La celebrazione prenderà il via sabato 25 aprile alle ore 16.00 con un corteo limitato alla presenza del Sindaco, del Gonfaloniere, della Polizia Municipale e del trombettiere della Filarmonica “G. Verdi”. Il mini corteo si dirigerà quindi verso i quattro luoghi consueti che si trovano al di fuori del centro di Castelfiorentino per la deposizione delle corone di alloro presso il Cimitero Comunale (Nello Niccoli), Dogana (Mario Bustichini), Castelnuovo d’Elsa (Monumento ai Caduti), Granaiolo (cippo Aladino Bartaloni).

Nel corso della deposizione di ciascuna corona, il trombettiere della Filarmonica intonerà “Il silenzio”.

Dopodiché il corteo si recherà al Monumento ai Caduti di Piazza Gramsci per la deposizione dell’ultima corona, cui seguirà un intervento del Sindaco Alessio Falorni.

“Invito tutti i miei concittadini, e chiunque si collegherà alla diretta, a seguire questa celebrazione, e a intonare con me in Piazza Gramsci il Canto della Libertà, ovvero Bella Ciao. Sarà per me una gioia ascoltarlo dai balconi dei castellani”.

Nei giorni precedenti la manifestazione, il Comune di Castelfiorentino avrà modo di pubblicare sui suoi canali telematici una serie di lavori realizzati in passato dagli studenti per il Concorso “Come vedo il 25 aprile”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

