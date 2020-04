Mamma infermiera nel reparto Covid-19 di Pisa augura così il buon compleanno alle figlie

"Auguri Camilla e Giulia. +17". Firmato 'Mamy'. Una mamma speciale, che fa un mestiere speciale: l'infermiera nel reparto di Terapia Intensiva per gli affetti da coronavirus all'ospedale pisano di Cisanello. Le due figlie gemelle di Chiara Carafiglia da San Miniato ci hanno mandato l'omaggio particolare della loro mamma, che ha decorato la divisa anti-contagio con quella scritta, mentre festeggia con il gesto che indica il doppio anniversario ma anche il gesto della vittoria, "ce la faremo". Immaginiamo che non solo oggi, martedì 7 aprile, sia un giorno importante. Sono state e ci saranno ancora settimane di durissimo lavoro in quel reparto dove si combatte come in tutto il mondo il temibile Covid-19. Gli affetti però non potevano mancare. Se oggi è il tempo delle restrizioni, ci sarà tutto il tempo per poter festeggiare in tranquillità, assieme ad amici e parenti, come abbiamo sempre fatto nelle occasioni importanti.

