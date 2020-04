Mascherine, distribuzione a Santa Maria a Monte parte dalle frazioni

Inizia oggi alle 14.30 la distribuzione alle famiglie delle mascherine destinate a Santa Maria a Monte. Si comincia dalle frazioni di Ponticelli, San Donato e Montecalvoli.

28.000 mascherine saranno distribuite a partire da oggi grazie al lavoro dei dipendenti comunali, dei volontari della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato del comune (Pubblica Assistenza, Misericordia di S.Maria a monte,Misericordia di Montecalvoli). Saranno consegnato due mascherine a cittadino che saranno recapitate direttamente a casa in un KIT composto in base al nucleo familiare. Alla fine della distribuzione la mascherina, secondo l'ordinanza del Presidente della Regione, sarà obbligatorio indossarla.

Importante: non bisogna uscire fuori di casa e non si deve venire dai volontari. L'importante è rimanere in casa e farsi trovare presenti. Per info contattare l'Urp al numero 0587 261617

