Mille mascherine al Santa Maria Annunziata dall'Associazione generale dei cinesi a Firenze

Mille mascherine per l’ospedale Santa Maria Annunziata sono arrivate dall’Associazione generale dei cinesi a Firenze tramite la sinologa italiana Maria Beatrice Castronovo. La donazione scrive il presidente dell’Associazione, Chen Minqin rivolgendosi alla sinologa, “nasce in ragione della stima che noi tutti nutriamo per quanto lei in tanti anni di lavoro svolto a Firenze, si è sempre generosamente prestata alle iniziative promosse dalla nostra comunità cinese e ha dimostrato le capacità di mediazione favorendo la riuscita dei rapporti istituzionali sociali e interpersonali con tutti noi”.

L’iniziativa vede la partecipazione delle Associazioni di Firenze e cioè l’Associazione imprenditori cinesi a Firenze, l’Associazione donne cinesi a Firenze, Associazione Culturale Italo Cinese, Associazione di Ricerca Culturale Italo-Cinese Yan Huang, Associazione Wencheng del Centro Italia, Unione Giovani Italo Cinesi.

Il presidente Chen Minqin ringrazia infine i medici dell’ospedale Santa Maria Annunziata per il loro “impegno straordinario nel fronteggiare l’emergenza per il Covid 19”.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa

