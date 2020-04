Pasqua, Uova dell’ATT per gli operatori dello Storico Mercato Centrale di San Lorenzo

Il presidente dello Storico Mercato Centrale di San Lorenzo Massimo Manetti ha ordinato le Uova dell’Associazione Tumori Toscana per regalarle agli operatori del suo consorzio.

Un gesto pe rendere un po’ meno triste la Pasqua dei commercianti e nello stesso tempo aiutare i malati di tumore che ogni giorno sono curati a casa dall’ATT.

“Voglio ringraziare il Presidente Manetti per questo contributo che sicuramente regalerà un sorriso anche ai nostri pazienti che stanno vivendo giorni molto difficili a causa del coronavirus, perché sono più a rischio degli altri e noi dobbiamo proteggerli curandoli a casa, che è il luogo più sicuro per loro” – spiega Giuseppe Spinelli, Presidente ATT- “ Per questo le richieste di assistenza sono aumentate dallo scoppio dell’emergenza e il nostro staff medico-sanitario ha moltiplicato gli sforzi ma siamo in difficoltà perché sono state bloccate tutte le tradizionali attività di raccolta fondi ma noi dobbiamo andare avanti per non lasciare mai soli i malati di tumore e le loro famiglie”.

“Un bellissimo gesto di solidarietà – ha detto l’assessore al commercio e alle attività produttive Federico Gianassi – per il quale ringrazio il presidente del Mercato Centrale che ha ordinato le Uova di Att per donarle agli operatori del suo consorzio. In questo modo si contribuisce al progetto dell’Associazione Tumori Toscana che, nonostante l’emergenza coronavirus, continua con il sostegno domiciliare ai malati”.

Per info: www.associazionetumoritoscana.it

Fonte: Ufficio Stampa

