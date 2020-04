Poggibonsi avvia la distribuzione delle mascherine, due a testa

Inizia a Poggibonsi la distribuzione delle mascherine che la Regione Toscana ha messo a disposizione di tutti i Comuni per essere consegnate direttamente ai cittadini.

Le mascherine saranno distribuite casa per casa da domani, 8 aprile, sulla base del numero dei componenti di ciascun nucleo familiare, così come risulta dall’anagrafe comunale. Il territorio è stato suddiviso per praticità sulla base delle 27 sezioni elettorali e ogni persona riceverà due mascherine. “La consegna richiederà più giorni e quindi occorrerà un po’ di pazienza – dice il sindaco David Bussagli - Stiamo facendo tutto il possibile per fare presto e bene e per questo ci siamo messi subito all’opera per organizzare il tutto non appena abbiamo appreso della scelta della Regione. Ringrazio i dipendenti dell'Amministrazione, i consiglieri comunali e i volontari per la disponibilità che ancora una volta hanno voluto assicurare in tutte le fasi a partire dallo smistamento delle mascherine che saranno consegnate dai volontari della protezione civile, Misericordia, Pubblica Assistenza e Vab”.

Le mascherine sono state spacchettate e imbustate in totale sicurezza e con i dispositivi di protezione individuale. I volontari le lasceranno nelle cassette della posta. Terminata la consegna suoneranno per avvisare. “Se necessario verrà chiesto di aprire il portone per curare l’inserimento delle mascherine nella cassetta della posta ma i volontari non entreranno nelle abitazioni e non vi saranno contatti interpersonali – continua il sindaco - Le mascherine sono gratuite e a nessuno deve essere chiesto niente né per il dispositivo né per il servizio. Sono un ulteriore elemento di prevenzione a tutela di tutti e che si accompagna a quelli che già conosciamo”.

“La mascherina – chiude il sindaco - non autorizza ad uscire e resta sempre obbligatoria la regola base ovvero che siamo tenuti a restare a casa e a spostarci solo per necessità”. L’uso della mascherina sarà obbligatorio una volta completata la distribuzione.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

