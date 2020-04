Provincia Livorno, ProCiv ha distribuito ai Comuni 738.000 mascherine arrivate dalla Regione

La Protezione civile della Provincia ha preso in consegna le mascherine che la Regione Toscana ha destinato alla popolazione del nostro territorio.

Sono 738.000 mila in totale le mascherine che sono state stoccate nel deposito del distretto stradale del Crocino, 369 scatole per 2000 unità ciascuna, la cui distribuzione è già conclusa e tutti i dispositivi sono nella disponibilità dei comuni.

La suddivisione delle mascherine è avvenuta sulla base dei quantitativi indicati dalla Regione,

calcolati in proporzione al numero degli abitanti.

Di prima mattina sono state inviate quelle destinate al comune di Piombino e ai comuni elbani, che riceveranno i pacchi con la nave che attracca a Portoferraio alle 10.30.

Imbarcate anche quelle per la Capraia, e in via di consegna quelle per Livorno, mentre sono già state ritirate autonomamente quelle dei Comuni di Collesalvetti, Rosignano, Cecina, Castagneto e Bibbona.

Inviate a destinazione anche quelle dei Comuni di Suvereto e Campiglia.

Presidente Bessi: “Ringrazio tutto il personale provinciale, che ha contribuito ad organizzare celermente l’operazione di distribuzione”.

I quantitativi assegnati

LIVORNO: sono state assegnati 344.000 pezzi

COLLESALVETTI: 38.000

CAPRAIA ISOLA: 2.000

ROSIGNANO MARITTIMO: 68.000

CECINA: 62.000

BIBBONA: 8.000

CASTAGNETO CARDUCCI: 20.000

SAN VINCENZO: 14.000

SASSETTA: 2.000

CAMPIGLIA MARITTIMA: 28.000

SUVERETO: 6.000

PIOMBINO: 74.000

PORTOFERRAIO: 26.000

CAMPO NELL'ELBA: 10.000

CAPOLIVERI: 10.000

MARCIANA: 4.000

MARCIANA MARINA: 4.000

PORTO AZZURRO: 8.000

RIO: 8.000

Fonte: Provincia di Livorno - Ufficio Stampa

