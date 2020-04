Raccolta fondi e beni alimentari per le famiglie bisognose di Lamporecchio

Il Comune di Lamporecchio, la Protezione Civile, la Croce Verde, la Comunità Solidale e la VAB, tutti insieme hanno dato vita a questa importante iniziativa dal titolo: “Ecco come puoi aiutarci”.

Si tratta di una raccolta, finalizzata ad aumentare gli aiuti in favore delle famiglie più bisognose del comune di Lamporecchio, che comprende sia donazioni in denaro che in beni di prima necessità.

Per quanto riguarda i beni di prima necessità, i singoli cittadini possono portare le loro donazioni presso l'ex asilo in Via Vitoni 97, dalle ore 10 alle ore 13 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. I beni di prima necessità che verranno raccolti sono: latte UHT, farina, pasta, zucchero, tonno, legumi in scatola, marmellata, pomodoro in conserva, biscotti, fette biscottate, sottoli e sughi.

Le aziende e le attività, interessate a donare alimenti o beni di prima necessità, possono invece contattare l'apposito ufficio comunale ai numeri 0573/800627, 0573/ 800638, 0573/800642, dal lunedì al venerdì in orario 10-13.

E' inoltre possibile dare un contributo economico, sempre finalizzato all'acquisto di alimenti, effettuando un bonifico con le seguenti coordinate: IBAN IT 16 K030 6970 4021 0000 0300 004, indicando nella causale “acquisto alimenti Coronavirus”. Tale erogazione è deducibile al 30% ai sensi del DL 18/2020.

L'Amministrazione Comunale e tutte le Associazioni che hanno dato vita a questo progetto, ringraziano anticipatamente tutta la cittadinanza.

Fonte: Comune di Lamporecchio

Tutte le notizie di Lamporecchio