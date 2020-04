Riunione per la commissione sviluppo economico rurale del Consiglio regionale

La commissione Sviluppo economico e rurale, presieduta da Gianni Anselmi (Pd), si riunirà domani, mercoledì 8 aprile alle 15, in videoconferenza per esaminare una serie di atti (mozioni, ordini del giorno e proposta di risoluzione) collegati all’emergenza coronavirus. Tra questi, la proposta di risoluzione presentata dai consiglieri Leonardo Marras e Gianni Anselmi (Pd), gli ordini del giorno presentati dai consiglieri Irene Galletti e Giacomo Giannarelli (M5S), dal consigliere Gabriele Bianchi (gruppo Misto), la proposta di risoluzione presentata unitariamente dai consiglieri delle opposizioni di centrodestra Elisa Montemagni, Jacopo Alberti, Luciana Bartolini, Marco Casucci e Roberto Biasci (Lega), Maurizio Marchetti e Marco Stella (Fi), e le mozioni presentate dai consiglieri Tommaso Fattori e Paolo Sarti del gruppo Sì-Toscana a Sinistra. Tutti gli atti, ognuno con precise specificità, chiedono l’attivazione di misure a sostegno del mondo produttivo e del lavoro. Oltre agli atti collegati all’emergenza coronavirus, la commissione è chiamata ad approvare due proposte di delibera: la prima riguarda il Bilancio di previsione 2020 dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (Arti); la seconda, il Bilancio previsionale dell’Azienda Dsu.

Fonte: Ufficio stampa

