Sdoganati oltre 500mila pezzi di materiale sanitario a Prato

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Prato e Pistoia, in linea con le disposizioni vigenti per far fronte all’emergenza epidemiologica in atto, hanno effettuato in due distinte operazioni lo sdoganamento sia in modalità “svincolo diretto”, che in modalità “svincolo celere”, di materiale sanitario, per un totale di 506.500 pezzi destinati a soggetti di cui all’art. 1 e 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 6/2020, in particolare:

 SVINCOLO DIRETTO - 306.500 mascherine chirurgiche destinate a soggetti esercenti servizi di pubblica utilità, quali soggetti della grande distribuzione, fornitori di energia elettrica, servizi di sorveglianza e sicurezza;

 SVINCOLO CELERE - 200.000 beni mobili utili al contrasto del Covid-19 destinati a strutture sanitarie dislocate sul territorio nazionale. Il materiale sanitario, proveniente dalla Cina, è stato localizzato presso gli Spazi Doganali e presso i Magazzini Generali di Prato, all’interno dell’Interporto Toscana Centrale di Prato.

Fonte: Adm Toscana

