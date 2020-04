Serravalle, emessa un'ordinanza di chiusura di tutti i cimiteri comunali

Il sindaco Piero Lunardi ha emanato l'ordinanza di interdizione dell'accesso al pubblico in tutti i cimiteri comunali a decorrere da mercoledì 8 aprile.

La decisione è sta presa seguendo le indicazioni dei DPCM del 1 marzo 2020, 04 marzo 2020, 08 marzo 2020 e 11 marzo 2020 e tenendo conto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che, tra le altre misure, ha previsto l'estensione all'intero territorio nazionale delle previsioni dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, ovvero in particolare che va evitato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all'interno dei territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Inoltre l’art. 1 comma 2 del medesimo DPCM del 9 marzo 2020, recita che “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

Il sindaco, inoltre, ha ritenuto che, in ossequio al principio di cautela, è opportuno ed indifferibile disporre misure straordinarie a tutela della salute pubblica al fine di concorrere per la parte di competenza dell'ente locale alle misure di contenimento della diffusione del COVID19 e visto l’art. 50 D.lgs. 267/00 che prevede la possibilità, in capo al sindaco, di adottare, in caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale, ordinanza contingibili e urgenti e vista anche l'ordinanza n. 15 del 20 marzo 2020 con la quale si provvedeva ad interdire l'accesso pubblico in tutti i parchi e giardini comunali, di decidere, appunto, per l'interdizione al pubblico in tutti i cimiteri comunali.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio Stampa

