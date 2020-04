Sos Psicologo, pronto soccorso psicologico gratuito online a Empoli

In questo periodo di “reclusione domestica” è naturale che possano manifestarsi momenti di difficoltà e di crisi con il partner, nella gestione del tempo dei figli e, naturalmente, problematiche relative all’ansia per il futuro con tutto ciò che ne può conseguire anche a livello economico.

Paure ed incertezze tendono ad emergere ed è naturale che sia così data la situazione. Ciò che non deve essere naturale è far finta che le emozioni legate ai timori, alla rabbia e al senso di impotenza rimangano inascoltate. Occorre invece dar voce a questi stati d’animo affinché i loro effetti non si ripercuotano in maniera distruttiva in noi stessi, inquinando le relazioni e mettendo a dura prova il benessere psicologico.

Per questo lo psicologo di Empoli Andrea Guerrini di attivare un servizio di consulenza gratuita online, tramite Skype o altri portali, al fine di consentire un supporto psicologico per la gestione dei momenti di crisi.

Perché questo servizio?

"Credo sia doveroso, soprattutto adesso, in questo momento di grande fragilità che i cittadini abbiano la possibilità di sentirsi ascoltati, accolti e compresi, cercando di fare emergere potenzialità nascoste che potrebbero rivelarsi importanti risorse per fronteggiare le difficoltà attuali", spiega Guerrini.

In cosa consiste il servizio?

Prenotando insieme al professionista l’ora migliore per l’incontro online, è possibile effettuare videochiamate in cui l’utente può decidere di:

. Lavorare sulle proprie emozioni

. Chiedere di apprendere specifiche strategie per lavorare sulle difficoltà

. Imparare tecniche di rilassamento corporeo attraverso la bioenergetica

. Utilizzare alcune pratiche meditative, le fantasie guidate e le tecniche di respirazione per far fronte all’ansia e allo stress

. Chiedere semplicemente di essere ascoltati per scaricare tensioni, rabbia e paure.

Per ogni informazione e per prenotare il vostro incontro potete contattare il numero 3477709274 Dott. Andrea Guerrini anche tramite whatsApp.

Oppure scrivere, se preferite, a: guerrini_andrea@hotmail.com

