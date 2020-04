Supporto educativo per studenti a Greve: nasce la community #smartstuding

Ai tempi del Coronavirus Greve in Chianti non si ferma e aiuta gli studenti del territorio, supportandoli nel percorso di studio e costruendo una community educativa durante il periodo di chiusura delle scuole. Interazioni on line, supporto nei compiti da remoto. Nasce un progetto ad hoc rivolto a bambini e ragazzi sull’opportunità di coltivare la didattica a distanza. E’ il Comune, a lanciare il percorso di e-learning personalizzato, cucito addosso alle esigenze dei ragazzi, incaricando un’equipe di operatori ed educatori professionisti. La giunta Sottani ha affidato il coordinamento del progetto #smartstudying alla Cooperativa La Stadera onlus e all'Associazione Gruppo Insieme Onlus. Le due realtà apriranno settimanalmente, fino al mese di luglio, aule e laboratori virtuali dedicate agli allievi residenti nel territorio comunale, iscritti ai plessi della scuola primaria e secondaria. La solidarietà virtuale, pronta già dai prossimi giorni, ad entrare nelle case delle famiglie, metterà a disposizione 300 ore complessive con l’obiettivo di sostenere il percorso di studio dei più piccoli.

“L’innovazione tecnologica, la digitalizzazione dell’apprendimento – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Grazia Esposito - sono strumenti indispensabili in questa fase della nostra vita necessariamente confinata a causa dell’emergenza sanitaria, a mantenere il contatto con l’esterno e la dimensione della scuola. Attraverso l’utilizzo di piattaforme e metodologie didattiche digitali coinvolgeremo i ragazzi, li inviteremo a condividere progetti ed esperienze che contribuiranno ad alleggerire il peso della noia e della sedentarietà forzata. Le lezioni a distanza supporteranno gli studenti nello svolgimento dei compiti e daranno una mano soprattutto a coloro che si trovano nel delicato momento di passaggio da un livello all’altro, sto pensando in particolare ai ragazzi di quinta primaria che si preparano a sbarcare sui nuovi lidi delle medie e gli studenti che alla fine del percorso della secondaria di primo grado approdano agli istituti superiori. Useremo tutte le soluzioni possibili per garantire ai cittadini del futuro la prosecuzione della didattica attraverso la fruizione dell’apprendimento a distanza”. Il Comune ha attivato anche una campagna di comunicazione sul progetto #smartstudying con le immagini dell’artista e illustratrice Fabiola Capelaso.

“La chiusura delle scuole legata al Coronavirus – conclude il sindaco Paolo Sottani – e più in generale il lungo standby che siamo costretti a vivere, relegati a casa, ci insegnano a guardare al futuro in maniera diversa. Finita la fase dell’emergenza, che mi auguro possa presto rappresentare solo un brutto ricordo, nulla sarà più come prima e forse potremmo trarre un vantaggio dall’esserci confrontati quotidianamente con gli strumenti della tecnologia multimediale. Forse potremo mettere a frutto l’utilizzo di piattaforme web e videoconferenze per rimodulare il nostro lavoro di supporto nelle politiche sociali ed educative a favore di chi ha più bisogno”.

Le famiglie interessate ad aderire al progetto possono contattare: Mariangela Fusi cell. 320.3330557 per la Cooperativa La Stadera e Stefano Landi cell. 340.9560822 per il Gruppo Insieme.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

