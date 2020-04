Un uomo è rimasto intrappolato sotto il suo trattore e non ce l'ha fatta. L'incidente è avvenuto oggi, 7 aprile, a Chiusdino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Siena, frazione di Colordesoli. Il trattore si è ribaltato e l'uomo è rimasto schiacciato. Sul posto personale sanitario del 118 che ha constatato il decesso dell'uomo. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.

Tutte le notizie di Chiusdino