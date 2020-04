Università di Siena, per il ciclo 'Extrema ratio' domani l'incontro con il filosofo Luca Savarino

Prosegue il ciclo di lezioni e dialoghi serali in diretta streaming “Extrema ratio. Dialoghi di questo tempo”, organizzato dal Dipartimento di Filologia e Critica dell'Università di Siena, che nel suo primo appuntamento con lo scrittore Francesco Pecoraro è stato seguito da oltre trecento studenti, dottorandi e ospiti.

Domani, mercoledì 8 aprile, alle ore 21, a dialogare con Guido Mazzoni, docente di Letterature comparate dell’ateneo senese, sarà il filosofo Luca Savarino, studioso di Heidegger e Arendt, docente di Filosofia morale all’Università del Piemonte Orientale e membro del Comitato nazionale per la Bioetica. Savarino parlerà del rapporto fra il diritto alla salute e i suoi costi economici, e delle scelte tragiche che i medici hanno dovuto e devono compiere in questi giorni.

I prossimi appuntamenti saranno mercoledì 15 aprile con la scrittrice Laura Pugno e mercoledì 22 aprile col filosofo Sergio Givone.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni si può consultare la sezione eventi del sito di dipartimento www.dfclam.unisi.it. Gli incontri si terranno via GMeet, uno strumento che può usare anche chi non ha un account Google. Avendo raggiunto più di cinquecento iscrizioni al ciclo di aprile, gli organizzatori invieranno indicazioni per seguire la diretta via streaming. Ogni incontro sarà registrato e pubblicato sul canale YouTube dell’Ateneo nella settimana successiva.

Fonte: Università di Siena

