Vab Limite aiuta nei servizi alla popolazione per l'emergenza Covid-19

Anche la nostra Vab Limite è impegnata dall'inizio di questa drastica emergenza con almeno la presenza di 2 squadre giornaliere nello svolgimento di vari servizi richiesti. Ad affermarlo è il referente Luca Paoli. Tra questi il controllo del territorio comunale di Capraia e Limite per il rispetto delle vigenti normative dei vari DPCM emanati dal governo da parte della popolazione anche con l'ausilio di passaggi tramite altoparlante con messaggi preregistrati del sindaco segnalando agli organi competenti eventuali inosservanze rilevate. È stata effettuata anche la chiusura dei parchi e giardini pubblici soprattutto in presenza di divertimenti per bambini. A questo si aggiunge recentemente anche la consegna a domicilio di mascherine e consegna di materiali didattici. Tutto questo in stretta collaborazione e su richiesta degli enti preposti. Chiaramente tutto questo proseguirà anche nei giorni avvenire.

Fonte: Vab Limite

Tutte le notizie di Capraia e Limite