Van opera di design, studenti Laba alla Rimor di Poggibonsi

Un concept per un van inedito, originale nelle parti interne ed esterne ma soprattutto trasformabile in termini di componenti. E’ quello a cui stanno lavorando (da remoto) gli studenti del terzo anno di Design della Laba di Firenze, nell’ambito della collaborazione con il marchio Rimor, dell’azienda Luano Camp. Una sinergia iniziata lo scorso anno accademico e che prosegue anche quest’anno, all’insegna della creatività.

La “sfida” didattica, stavolta, riguarda la progettazione del concept per un van dal design tutto italiano, capace di offrire soluzioni innovative e confortevoli: un prodotto affidabile, che ottimizzi spazi e qualità dei materiali, ma che sia anche riconoscibile per allestimenti e optional.

Lo scorso 4 dicembre il gruppo di allievi - una trentina in tutto - ha fatto visita allo stabilimento del marchio, a Poggibonsi. I ragazzi hanno potuto conoscere da vicino le diverse fasi della produzione, osservare i materiali impiegati nella fabbricazione dei veicoli e avere informazioni riguardo all’approccio aziendale e alle diverse linee produttive. A guidarli in questo percorso, il responsabile Sviluppo Nuovi Progetti di Rimor, Simone Santacaterina, che ha poi lanciato il contest per individuare i migliori elaborati Laba.

I ragazzi stanno lavorando individualmente: le revisioni periodiche sono affidate al designer Santacaterina e alla responsabile Marketing e Comunicazione del brand, Gaia Frola. La partnership è curata, per la Laba di Firenze, dal docente Simone Lucii. Con la fine dell’anno accademico verranno svelati i nomi dei vincitori: i migliori progetti, scelti dall’azienda, saranno premiati con una esperienza di stage. Rimor individuerà due figure da coinvolgere, una per il settore del Marketing e l’altra per la Produzione e Design.

“La collaborazione con il marchio Rimor rappresenta un’ottima occasione per i nostri studenti, per verificare ‘sul campo’ come opera un’azienda e come si sviluppa un prodotto che sia rispondente alle esigenze dell’utente - spiega il professor Lucii -. La sfida è certamente stimolante: attraverso questo contest, gli allievi metteranno in evidenza la propria capacità di progettare soluzioni innovative ma sviluppabili industrialmente, nel solco della migliore tradizione del design italiano e delle competenze aziendali”.

“All'interno della collaborazione con LABA, il marchio Rimor mette a disposizione degli studenti la propria esperienza e professionalità, permettendogli di colmare il divario tra studi universitari e la realtà aziendale - afferma Simone Santacaterina - . Questo percorso fornirà loro l'opportunità di conoscere sia gli aspetti formali della progettazione di un Van, sia i processi di industrializzazione e produzione. I progetti degli studenti, neofiti del mondo del "plein air" e dei sistemi produttivi dei veicoli ricreazionali, dovranno far emergere nuove concezioni progettuali e di design. L'obiettivo è quello di sviluppare soluzioni che riescano ad interpretare in maniera innovativa le esigenze del vivere "on the road", dando particolare importanza all'ergonomicità e alla sostenibilità delle soluzioni”.

CHI È LABA? – La Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, autorizzata dal Miur a rilasciare titoli equipollenti alla laurea (D.M. 358 del 30 maggio 2017), è attiva da quasi 20 anni e presenta corsi accademici strutturati, offrendo la possibilità di conseguire diplomi in cinque indirizzi: Fotografia, Graphic Design & Multimedia, Arti Visive-Pittura, Design e Fashion Design.

Ogni anno organizza seminari, workshop ed esperienze in aula con aziende nazionali e internazionali, per rafforzare sempre più il legame tra il mondo della formazione e quello del lavoro.

CHI E’ RIMOR - INFORMAZIONI - Da oltre 40 anni Rimor costruisce veicoli ricreazionali con la sapienza di chi conosce i dettagli che fanno la differenza: solidità costruttiva, ottimizzazione degli spazi e qualità dei materiali. Scelte precise portate avanti ogni giorno, con la creatività e la qualità del Made in Italy. Rimor offre una gamma completa di camper e van caratterizzati dallo stesso senso di comodità, sicurezza, accoglienza e familiarità.

Fonte: LABA

