Volley, sospensione definitiva dei campionati maschili

Nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto nel nostro Paese, il Consiglio di Amministrazione di Lega Volley successivamente alla consulta di Serie A2 riunitasi nella giornata di ieri, unanimamente ai club partecipanti, ha richiesto la sospensione in via definitiva della stagione sportiva 2019/2020 per il Campionato di Serie A2 maschile. Il provvedimento viene adottato da SuperLega, Serie A2 e Serie A3 Credem Banca.

È stato altresì conferito mandato ad una commissione composta dall’AD Massimo Righi e dagli avvocati Stefano Fanini (Consigliere) e Fabio Fistetto (consulente di Lega) di curare la gestione quadro delle trattative economiche con atleti e staff.

La Consulta di SuperLega ha discusso inoltre la possibilità di riaprire il proprio Campionato per giocare i Play Off, qualora ci siano le condizioni e le opportune autorizzazioni delle Autorità Governative e sanitarie.

Per quanto riguarda la Toscana, tra le squadre in massima serie troviamo Lupi Santa Croce e Emma Villas Siena.

Tutte le notizie di Volley