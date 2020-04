Empoli, consegnate oltre 8mila mascherine oggi

Anche oggi in campo lo stesso numero di volontari di ieri: 10 volontari CRI, 3 Volontari del Corpo Militare Volontario CRI e 10 Volontari Temporanei la mattina e 10 volontari CRI, 3 Volontari del Corpo Militare Volontario CRI e 10 Volontari Temporanei questo il pomeriggio, più 2 Volontari CRI ed 1 Volontario del Corpo Militare Volontario CRI in sede al coordinamento per tutte la giornata.

Abbiamo avuto il piacere di inserire in queste squadre anche 3 consiglieri comunali del Comune di Empoli, che si sono gentilmente offerti di darci una mano.

L’esperienza delle squadre di ieri, molte delle quali riproposte oggi con gli stessi volontari si è fatta sentire. Abbiamo infatti consegnato ieri 6206 mascherine e 8811 oggi, per arrivare al totale di 15017 mascherine consegnate alla popolazione in soli 2 soli giorni!

Come detto anche ieri, oltre ai volontari questo è stato possibile anche grazie al gruppo Scotti ed alle 2 Fiat Panda che ci ha dato in comodato d’uso.

Vogliamo di nuovo chiudere ricordandovi ancora una volta che le mascherine non devono diventare una scusa per uscire di casa! State a casa, per il bene di tutti!

