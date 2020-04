Anche a Santa Croce parte la consegna di mascherine porta a porta

Da domani, giovedì 9 aprile 2020, inizia la consegna porta a porta di mascherine monouso fornite dalla Regione Toscana. Ecco come avverrà: i volontari delle associazioni porteranno ad ogni famiglia alcune buste, una per ogni componente del nucleo familiare. Le buste conterranno due mascherine a persona. Si dovrà mantenere la distanza di sicurezza durante la consegna. In caso di assenza da casa, verrà lasciato un biglietto, ma non verranno lasciate mascherine nelle cassette della posta per evitare dispersioni.

Attenzione: il fatto che vengano fornite mascherine per uscire non significa che si possa uscire con più elasticità. Restano le disposizioni stabilite a livello nazionale, e vale sempre il principio #iorestoacasa per prevenire nuovi contagi da Covid19. Una volta terminata la consegna a tutte le famiglie, scatterà l'obbligo di indossare la mascherina quando, per motivi di assoluta necessità, si dovrà uscire.

Il Sindaco Giulia Deidda porge un ringraziamento sentito alle volontarie e ai volontari per il lavoro di imbustamento e consegna: "Voglio ringraziare la Protezione Civile, ovvero Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno e Staffoli e Misericordia di Santa Croce sull'Arno, i gruppi del Carnevale, le Associazioni Arturo e Cossan, i Lupi, la Cuoiopelli, i Fratres e, ovviamente, tutti i dipendenti comunali che hanno contribuito allo svolgimento di questo compito straordinario. Senza di loro non saremmo riusciti a stare in questi tempi. Ringrazio anche l'azienda privata che ci ha fornito i gilet per rendere riconoscibili le persone che effettueranno la consegna".

Continua poi con una raccomandazione a tutta la cittadinanza: "Ci tengo a ricordare che questa distribuzione non è un invito ad uscire, ma la richiesta di proteggere gli altri e noi stessi quando usciamo. Ricordiamoci che dobbiamo restare a casa il più possibile".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

