Associazione il Masso, anche un cruciverba online per passare il tempo

Dall'Associazione il Masso di Poggibonsi continuano ad arrivare incentivi per passare un po di tempo in allegria durante la quarantena.

"Siamo sempre alla ricerca di nuove ispirazioni - spiega il Vicepresidente Chiti. Attualmente abbiamo le dirette del lunedi e venerdi chiamate #iorestoacasa ... Ma con Voi! dove parliamo in live streaming con giornalisti, amici dalla Spagna, Assessori Comunali e tanto altro. A questo si è aggiunta una nuova live il mercoledi con un programma presentato da me e dedicato all'informatica e ad internet, dove vengono spiegate le nuove funzioni utili al cittadino, ma anche come riconoscere le varie truffe e fake online."

Continua Mori - segretario- sull’argomento dirette "Stiamo predisponendo anche altri modi di incontri e confronti, dei meeting dove far partecipare i cittadini con diversi argomenti, dalla cucina all'orto in terrazza”.

In questi giorni Presidente Claudio Mascagni, già impegnato in prima persona nella consegna degli alimenti e medicinali a chi non può muoversi e da domani anche a consegnare le mascherine per il Comune di Poggibonsi, ha pensato di fare un cruciverba ispirato a Poggibonsi, storia, luoghi e tradizioni.