Attivato servizio di visite Neuropsichiatriche urgenti per persone con Autismo

Il 2 Aprile abbiamo lanciato un allarme per le conseguenze anche drammatiche che può provocare la situazione attuale, provocata dal Covid-19, sulle persone con autismo e con disabilità intellettiva.

Il non poter fruire di risorse riabilitative socio-sanitarie, il confinamento nell'ambito familiare senza che in tante situazione si possa comprenderne la motivazione, possono portare a rischio di aggravamento delle difficoltà psicopatologiche con crisi comportamentali anche gravi e pericolose per le persone stesse e per i familiari. Per questo abbiamo chiesto che fosse fatto uno sforzo straordinario per dare risposte a queste situazioni che oltre che pericolose sono in grado di vanificare rapidamente il lavoro di anni.

Ecco una prima risposta. È stato organizzato un servizio di visite neutopsichiatriche urgenti per le persone con autismo.

Finalmente si aprono gli ambulatori della psichiatria per le persone adulte con autismo. In un comunicato la ASL Toscana Centro dà la mappa degli ambulatori e le modalità di accesso. Finalmente le persone con autismo che presentano un disturbo comportamentale possono accedere, anche con una modalità di urgenza, a consulenza psichiatrica. Per i minori è stato organizzato un servizio di visita Neuropsichiatrica infantile in regime di urgenza con modalità di fast track.

Ci aspettiamo che da questa situazione possa nascere una consulenza stabile della Salute Mentale adulti per le persone con Autismo, ad oggi molto difficile da realizzare.

Abbiamo chiesto nei giorni passati di pensare a come intervenire sui nostri ragazzi, in questo periodo così difficile, per crisi comportamentali abbastanza prevedibili. Questa è la risposta che ci attendevamo. Questa risposta viene dalla ASL Toscana Centro, ci aspettiamo che le altre due ASL Toscane si allineino al più preso.

Clicca qui e leggi il comunicato della ASL Toscana Centro con cui si istituisce il servizio di visite urgenti

Fonte: Associazione Autismo Toscana