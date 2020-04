Chiavi della città a Emma Marrone, la Lega: "Diamole agli eroi"

“Trovo sbagliato l’approccio del Sindaco – dichiara il capogruppo della Lega Federico Bussolin – perché stimiamo Emma Marrone, ma ci sono eroi in camice da ringraziare concretamente: medici, infermieri ed operatori sanitari. Dopo che al Senato il PD ha bocciato la nostra proposta di aumentare lo stipendio di questa categoria, detassandone il 70%, dico al Sindaco Nardella che non bastano i “Grazie” e le pacche sulle spalle. Non pensiamo solo agli operatori socio sanitari, ma anche alle forze dell’ordine, i volontari del terzo settore come le Misericordie, ANPAS, Croce rossa e la protezione civile. Donne e uomini che rischiano la vita per salvare altre vite – conclude Bussolin – e che meritano riconoscimenti concreti: consegniamo le chiavi della città a loro”. Dello stesso avviso il Consigliere Andrea Asciuti (Lega): “Basta dare riconoscimenti ai vip, in questo paese è l'ora di ricordare le persone comuni”.

