Coronavirus, a Firenze oltre 4.700 controlli e 142 multe

Dai controlli effettuati ieri, 7 aprile, dalle forze dell'ordine a Firenze per la verifica del rispetto delle misure restrittive varate per fronteggiare la diffusione del coronavirus, risulta che 4.736 persone sono state controllate e 142 multate. Per coloro che sono stati trovati fuori casa senza un valido motivo è scattata una multa da 400 a 3.000 euro. Sanzionati anche i titolari di due esercizi commerciali trovati aperti senza autorizzazione. Complessivamente sono state 889 le attività controllate.

