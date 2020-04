Coronavirus, attivate le USCA anche nell'Alta Val di Cecina

Da Lunedì 6 Aprile è attiva anche per il territorio dell’Alta Val di Cecina una USCA - Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Le USCA, saranno attive dalle 8.00 alle 20.00 compresi i festivi, sono composte da un medico e un infermiere e hanno il compito di valutare i pazienti COVID positivi o sospetti a domicilio, su indicazione del medico di famiglia o del pediatra.

Nei prossimi giorni saranno inoltre istallati punti per tamponi Drive Through sia a Volterra che a Pomarance. Questi complessi saranno costituiti da gazebo forniti dalla Protezione Civile Regionale, istallati dai volontari regionali in collaborazione con Asl e Comuni. Lo scopo di queste strutture è permettere di effettuare tamponi direttamente in auto garantendo maggiore sicurezza sia per il personale sanitario che per le persone all'interno delle vetture. A questo servizio si accede tramite indicazione del medico curante, quindi presso le unità Drive esterne dovranno recarsi esclusivamente i pazienti che hanno la prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Chiunque dovesse recarsi autonomamente presso l’unita Drive sarà allontanato e non sottoposto a tampone.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

