Coronavirus, call center per i parenti dei ricoverati come riferimento per essere poi contattati dal medico

E’ stato attivato un numero di telefono dedicato ai familiari dei pazienti ricoverati in area Covid-19 per consentire la necessaria verifica dei dati anagrafici e di parentela esistenti, per individuare il referente a cui fornire poi le informazioni sanitarie.

Questo servizio di call-center - che è attivo dalle 8 alle 19, dal lunedì al sabato, al numero 334.1118633 - serve dunque solo come primo contatto per raccogliere i dati anagrafici del paziente e incrociarli con i dati anagrafici forniti dal familiare chiamante. Dopodichè sarà cura del coordinatore infermieristico che supervisiona la piattaforma delle degenze di area Covid-19 identificare e localizzare il paziente e trasmettere i riferimenti del familiare al personale medico, che lo contatterà successivamente per informarlo sul suo stato di salute.

Questo numero non sostituisce gli altri numeri utili per richiedere tutte le istruzioni sanitarie riguardanti l’emergenza Covid-19 (il numero nazionale 1500, il numero verde regionale 800.556060 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 e il numero dell’Area vasta Toscana nord-ovest 050.954444).

Fonte: AOU Pisa

