Coronavirus, donati prodotti alimentari dal Distretto Biologico di Fiesole

Il Distretto Biologico di Fiesole a sostegno delle famiglie in difficoltà. Il Consiglio direttivo dell’Associazione ha deciso di destinare un contributo per l’acquisto di prodotti alimentari biologici, da consegnare alle Associazioni del territorio fiesolano, impegnate nella distribuzione dei pacchi alimentari. In totale sono stati raccolti 3.200 euro: 1.500 messi a disposizione dal Distretto Biologico e altri 1.700 dai singoli soci, dalle aziende e anche da cittadini che hanno voluto aderire all’iniziativa.

“In questo momento di difficoltà causata dall’emergenza Coronavirus, ci sentiamo in dovere di fare la nostra parte, aiutando chi ha più bisogno - spiega Cesare Buonamici, presidente dell’Associazione del Distretto Biologico di Fiesole. - Anche per questo abbiamo deciso di stanziare una somma per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. Abbiamo inoltre chiesto ai nostri soci di partecipare e la risposta è stata ottima, sia per quanto riguarda i nostri soci, sia per quanto riguarda singoli cittadini che hanno offerto il loro contributo”.

I generi alimentari verranno consegnati alle seguenti associazioni: Misericordia di Fiesole, Misericordia della Valle dell’Arno, Fratellanza Popolare, Croce Azzurra del Girone.

La consegna è prevista per venerdì 10 aprile.

Chiunque potrà ancora aderire all’iniziativa, offrendo il proprio contributo attraverso una donazione da effettuare sul conto del Distretto Biologico - Iban IT 35 V 0503 43784 0000000000 704 riportando la causale: Contributo Distretto bio Fiesole per emergenza Coronavirus.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fiesole