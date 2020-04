Coronavirus, Greve informa i cittadini con un'app

Le news legate al Covid-19 ampliano i contenuti della App Cittadino Informato. Attività del Comune, informazioni specifiche sul Piano di emergenza della Protezione civile, sugli stati di allerta meteo e sulle comunicazioni di pubblica utilità che riguardano il territorio. Questi e molti altri sono i dati aggiornati, compresi quelli relativi ai recenti decreti ministeriali sul Coronavirus, disponibili sulla App “Cittadino Informato”. L’obiettivo è quello di fornire ai cittadini uno strumento ricco di informazioni di vario tipo, sempre aggiornate, utili a ricevere le notifiche riguardanti le comunicazioni più importanti della Protezione civile. Anche per le comunicazioni che riguardano l’attività di Publiacqua. Per usufruire di questa opportunità occorre collegarsi a www.cittadinoinformato.it. I contenuti sono disponibili anche su smartphone e tablet.

“Cittadino Informato - spiega il vicesindaco Lorenzo Lotti - è lo strumento dell’amministrazione comunale per comunicare alla popolazione tutte le informazioni di Protezione civile del Comune di Greve in Chianti. In questo periodo abbiamo deciso di attivare l'app anche per le comunicazioni utili legate all'emergenza Covid-19, diramate dagli uffici comunali, che saranno inviate sul tuo smartphone o tablet con un messaggio di notifica. Tali informazioni saranno disponibili, per un periodo congruo, nella sezione "comunicazioni di pubblica utilità" all'interno della stessa applicazione”. L'app è disponibile per Android e Ios, e puoi scaricarla accedendo allo store del tuo cellulare.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

