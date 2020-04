Coronavirus, L'Elettrica: copertura ai contagiati per tutto il 2020

L’emergenza sanitaria mette a dura prova l’Italia e le sue aziende cioè uomini e donne, vite umane in gioco. A Empoli, dove è nata nel 1986, e negli altri punti vendita della Toscana e Emilia, L'Elettrica spa è operativa anche in tempi di coronavirus. L’azienda empolese distribuisce materiali elettrici agli installatori garantendo così funzionalità a impianti e luci sia nelle realtà pubbliche (ospedali, Comuni, RSA) sia nelle case delle famiglie in quarantena.

Oltre al protocollo di sicurezza per chi è alla vendita e alla distribuzione merci la proprietà dell’azienda, la famiglia Criachi, ha deciso di stare vicino ai suoi uomini attivando la copertura assicurativa contro i rischi da Covid 19. In caso di infezione, la polizza attiva fino alla fine del 2020 prevede un indennizzo giornaliero per ricovero, un’indennità per convalescenza in terapia intensiva oltre a un pacchetto di assistenza post-malattia per il completo recupero della salute.

