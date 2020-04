Coronavirus, la raccolta fondi di Nel Sorriso di Valeria continua

Nel sorriso di Valeria augura ai soci, ai sostenitori e al mondo intero una serena Pasqua in famiglia.

"Siamo vicini soprattutto, in questo periodo di emergenza coronavirus, alle famiglie che hanno perso un proprio caro e alle famiglie di chi in prima linea cerca di evitare che ciò accada. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare, sollecitando i soci, un concreto contributo di solidarietà, attraverso donazioni di mascherine e somme di danaro, alle realtà più vicine a noi che stanno combattendo questa immane pandemia e che vi elenco per memoria: Ospedale San Giuseppe di Empoli, Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, Misericordia di San Miniato (con loro anche la Casa di Riposo Del Campana Guazzesi), Misericordia di San Miniato Basso, Protezione Civile di Sonnino (con loro forze dell’ordine e medici), Caritas di Sonnino attraverso l’Associazione Le Mani di Maria e la Parrocchia di San Michele Arcangelo. Impegnati finora fondi per euro 5.000".

"Invito tutti a continuare questa gara di solidarietà attraverso il nostro fondo EMERGENZA CORONAVIRUS versando sul conto dell’Associazione Credit Agricole IBAN N. IT95E0623071152000056823263, o sul c/c postale n. 88785902 intestato a Nel sorriso di Valeria onlus".

Fonte: Nel Sorriso di Valeria

