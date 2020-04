Coronavirus, al 7 aprile tre decessi nell'Empolese Valdelsa. Il punto del sindaco Falorni

Castelfiorentino piange la seconda persona scomparsa a causa del Coronavirus, e si stringe in un abbraccio collettivo alla famiglia. Lo ha reso noto ieri sera il sindaco, Alessio Falorni, in apertura della sua diretta “social”, ricordando l’ulteriore sofferenza per i familiari di non poter condividere “il momento triste del commiato” al defunto. Un dolore nel dolore, dunque, che rende ancor più drammatiche le conseguenze umane di questo flagello. Purtroppo questa vittima si somma alle altre due rilevate a Fucecchio e Certaldo. Il primo è scomparso nella Rsa Le Vele, ed è la terza vittima della struttura.

Nel corso della serata sono stati affrontati anche altri aspetti. Esaminiamoli nel dettaglio.

COMMERCIO – In collegamento telefonico, Gianluca D’Alessio (Confesercenti Empolese Valdelsa) ha ricordato che in questo momento è importante concentrarsi nell’emergenza sanitaria, purtroppo strettamente collegata all’emergenza economica. Ricorda come tanti commercianti stanno facendo formazione, attività di gestione interna, ecc.. per prepararsi al meglio quando arriverà il momento della riapertura. Il Sindaco ha colto l’occasione per dire che questa tragedia ci fa capire ancora di più che “I centri sono più belli quando sono vissuti dai nostri cittadini e dobbiamo viverli ancora di più quando sarà possibile”. “Stiamo cercando di capire con il nostro bilancio – ha aggiunto - cosa possiamo fare per le partite iva”.

CIMITERI – Sono partite le opere di manutenzione straordinaria sul cimitero comunale, approfittando della temporanea chiusura al pubblico.

MASCHERINE – Sono arrivate le mascherine da parte della Regione Toscana. Le nuove mascherine saranno presto redistribuite alle famiglie di Castelfiorentino (n. 2 mascherine a persona).

BUONO SPESA – Sono arrivate dai castellani 270 domande, e sono stati già consegnati 40 buoni spesa. Invita a compilare una sola domanda per nucleo familiare.

CONTROLLI POLIZIA MUNICIPALE – Proseguono i controlli, oggi sono stati effettuati su 241 cittadini e 123 attività. Elevate cinque sanzioni. C’è stata anche una denuncia a carico di alcuni cittadini che hanno insultato la Polizia Municipale sui “social”. Controlli ancor più stringenti saranno effettuati durante le feste pasquali.

VIVAI/FIORAI – Ricorda che queste attività, pur essendo chiuse, possono svolgere il servizio di consegna a domicilio.

SITUAZIONE CONTAGI – A livello nazionale c’è stato un aumento di tamponi effettuati, e un drastico calo dei casi positivi. Un calo si è avuto anche nei deceduti, a fronte di un incremento delle persone guarite. Empolese Valdelsa: un solo caso positivo in più (Montelupo) e tre decessi (Castelfiorentino, Fucecchio e Certaldo). Ha richiamato i propri concittadini a non abbassare la guardia poiché il virus è in agguato. “La morte è ancora nelle nostre zone e ci tocca da vicino. Non possiamo mollare di una virgola. Anche per il rispetto che dobbiamo a chi combatte ogni giorno in prima linea contro questa pandemia, mettendoci il cuore e l’anima”.

DONAZIONI SANGUE – Donare è indispensabile, ancor di più in questo momento. Il Sindaco ha ricordato ancora una volta che donare è possibile, e soprattutto che lo si può fare in totale sicurezza.

DONAZIONI – Il Sindaco ha ringraziato Biemme Meccanica, la Società Sportiva Calcio di Castelfioreniino e l’Auser per le loro donazioni. Un ringraziamento anche ad Andrea Passaponti per la donazione delle buste di plastica utilizzate per confezionare le mascherine che sono arrivate dalla Regione Toscana.

25 APRILE – Festeggeremo questa importante ricorrenza rispettando tutti i canoni di sicurezza, e lo festeggeremo proprio per onorare le persone che con spirito di abnegazione stanno combattendo quotidianamente contro questo terribile virus. Il Sindaco ha concluso ricordando che la festa del 25 aprile è la “festa di tutti gli italiani”.

