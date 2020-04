Coronavirus, un contributo dalla canoa fiorentina per le famiglie

La Canottieri Comunali Firenze, con una deliberazione del Consiglio Direttivo, ha stabilito di devolvere mille euro in buoni pasto per le famiglie che hanno difficoltà in questo periodo di emergenza dovuta al Coronavirus. Si tratta di un gesto semplice e di una cifra che, per quanto non straordinaria in valore assoluto, rappresenta l’intento della società di stare vicino alle famiglie che sono prive dell’elementare sussistenza. La Canottieri sta valutando come validare e far giungere questi buoni ai diretti interessati tramite gli assessorati competenti. L’assemblea dei soci, quando si potrà riunire, potrà valutare se aumentare questo contributo.

Anche per la Canottieri Comunali Firenze il 2020 rappresenta una sfida ancora più difficile del solito, dal punto di vista economico.

“In base alla situazione restrittiva dei decreti COVID 19, la frequentazione sociale è stata all'inizio ridotta e poi successivamente vietata - spiega il presidente Maurizio Severino. Pertanto il bilancio preventivo 2020 dovrà essere riprogrammato. Alcune entrate che potevano essere certe fino ad un mese fa, ora devono essere riviste; per esempio le sponsorizzazioni, i corsi delle diverse specialità, il centro avviamento allo sport e le iscrizioni di nuovi soci. Per fronteggiare il momento, abbiamo dovuto richiedere l’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga per i nostri custodi”.

Gli sport cosiddetti minori non sono nuovi a difficoltà economiche ma adesso, a queste si somma il disagio di non poter svolgere la consueta attività sportiva e sociale.

“La Canottieri Comunali non è solo la sede per allungare le nostre fibre muscolari, ma è anche un momento di aggregazione - prosegue Severino. Molti soci mi hanno telefonato dicendo che sentivano la mancanza della Società e non vedono l'ora di poter tornare solo per stare sotto la tettoia, aspettando che questo momento critico passi. La nostra è una società senza fine di lucro, il nostro fine è investire nei ragazzi e negli atleti”.

Fonte: Canottieri Comunali Firenze

