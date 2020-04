Covid-19, donazione dalla Calamita Onlus al Comune di Fucecchio

Il mondo intero nella lotta contro la pandemia da coronavirus sta dimostrando realmente come una gioia condivisa amplifichi la felicità e come un dolore partecipato lenisca la sofferenza, rendendo ragione a quello che non è soltanto un luogo comune.

In questo contesto anche Fucecchio, tramite la popolazione civile, il personale sanitario, il mondo delle associazioni e la rete delle imprese, sta combattendo la propria battaglia su più fronti. In particolare tra i tanti che si prodigano per aiutare il prossimo, si annovera anche l’associazione La Calamita che ha deciso di scendere in campo per dare una mano.

Un'associazione di volontari fucecchiesi che ha deciso di mettersi al servizio dei propri concittadini e della comunità di cui si sente parte integrante. Nonostante l'associazione necessiti costantemente di fondi per il sostentamento della struttura di piazza Salvo d'Acquisto e delle attività organizzate al suo interno, infatti, i responsabili hanno deciso di devolvere una consistente cifra al Comune di Fucecchio per gli scopi che riterrà opportuni.

"Abbiamo ritenuto giusto non tirarci indietro, unire le forze, superare egoismi e le necessità del “nostro piccolo” per dare un aiuto concreto alla nostra cittadina, in modo da affrontare al meglio le difficoltà che stiamo vivendo e da uscirne il prima possibile, fidandoci delle Istituzioni e del loro operato”, chiosa il Presidente Salvaggio, nel ribadire che l'associazione continua, tuttavia, a occuparsi dei Progetti in atto e di quelli futuri.

La Calamita, anche nell'emergenza contro il virus, si è mostrata puntuale e coerente con i propri principi, dimostrando attenzione al bene comune e incoraggiando iniziative concrete per valorizzare una visione d'insieme e diffondere l'antivirus della solidarietà