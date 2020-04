Crolla ponte sul Magra, due furgoni coinvolti

Un ponte stradale sul fiume Magra è crollato ad Aulla questa mattina, sulla sp70. Il ponte collega la provinciale con la sp62. Due veicoli in transito, nello specifico due furgoni, sono rimasti coinvolti nel crollo. Sul posto i vigili del fuoco. I mezzi sono rimasti sulla carreggiata collassata. Illeso uno dei conducenti del mezzo. L'altro è stato portato invece in codice giallo al pronto soccorso. Stanno operando i vigili del fuoco anche con squadre usar ed elicottero per verificare la presenza di auto coinvolte.

Crolla ponte Magra: tanta paura a Albiano

A molti la mente è andata a quanto successo il 14 agosto 2018 a Genova sul viadotto Polcevera, noto anche col nome di Ponte Morandi. In quella circostanza, però, si trattava di un ponte ben più transitato e di un prefestivo in cui molta gente era in viaggio. In questo caso non sembrano esserci molti mezzi coinvolti - tante aziende sono chiuse e bisogna rimanere in casa per via del Coronavirus -, anche se i vigili del fuoco sono al lavoro.

Il ponte è crollato a Albiano Magra, frazione di Aulla che si trova sul confine ed è quasi incastonata nella Liguria. Collega la provinciale 70 con la Sp62 e si trova a est di Albiano, porta alla frazione di Caprigliola. Stando ai testimoni, impauriti da quanto successo, il ponte si sarebbe completamente accartocciato.

Nei mesi passati era finito nel mirino di molti automobilisti per le numerose crepe. A novembre il maltempo aveva causato un'ultima grandissima crepa, che aveva portato a un intervento massiccio dell'Anas.

Crolla ponte Magra, il video

Tutte le notizie di Aulla