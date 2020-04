Da Bordeaux a tutto il mondo: l’offerta di Millésima

Ormai da anni internet ci permette di acquistare vini da tutto il mondo, comodamente dal divano di casa. Non tutti gli e-commerce però vantano una tradizione importante alle spalle e propongono esclusivamente vini acquistati alla proprietà. Lo fa solo Millésima, non l’ennesimo sito di vendita vini online, ma qualcosa in più, una realtà che permette a chiunque di approfittare dell’esperienza di una grande famiglia di commercianti di vini e liquori.

Chi è Millésima

Millésima è una realtà imprenditoriale che fa parte del gruppo Bernard, da sempre dedito al commercio di vini e liquori. La prima società fu fondata nel 1928; Millésima nasce invece nel 1988, rinominando la società Vins des Grands Vignobles, nata nel 1983. L’intento è stato sin dall’inizio quello di rivendere i migliori vini della zona bordolese, che già nel corso del 1992 sono commercializzati in gran parte d’Europa, Italia compresa.

Dal 1997 l’avventura dal catalogo cartaceo si amplia anche in rete, con la nascita dell’e-commerce Millésima, ancora oggi presente online. Siamo già alla quarta generazione della famiglia, con Fabrice Bernard alla guida dell’azienda dal 2017, seguendo le orme del padre Patrick.

Il sito offre una scelta enorme di vini, partendo ovviamente dalla passione primigenia, ossia i grandi vini Bordeaux. Nel corso degli anni la proposta si è ovviamente ampliata e oggi su Millésima possiamo trovare oltre 2.500.000 bottiglie, suddivise tra vini dei produttori delle maggiori regioni vinicole francesi, come la Borgogna, la Champagne o la Valle del Rodano, fino a spostarsi oltre i confini nazionali. Il negozio online offre infatti anche bottiglie che provengono dall’Italia, dalla Spagna o addirittura dall’Australia. Oltre a questa selezione mirabolante la cantina di Millesima possiede anche una collezione di oltre 12.000 grandi formati, impossibili da trovare altrove.

Come acquistare online su Millésima

L’accuratezza nella scelta dei vini, nell’acquisto esclusivamente dai produttori, nella proposta di una cantina ampia e variegata, Millésima propone anche un servizio completo e all’altezza della situazione. Il sito permette di acquistare comodamente da casa i migliori vini del mondo e di ottenerli in perfette condizioni di conservazione, grazie al servizio di corrieri specializzati in questo tipo di consegne. Ogni giorno la società invia oltre 25.000 confezioni di vino, in oltre 120 Paesi. I corrieri utilizzati sono in grado di trattare con la dovuta cura la merce che hanno in consegna; il cliente sarà contattato in modo da rendere più semplice e senza intoppi la consegna.

Oltre a questo Millésima propone anche consigli diretti, da parte di Stéphanie Rocamora, un esperto del settore in grado di rispondere a tutte le domande della clientela. Si possono contattare le cantine telefonicamente, o anche tramite Fax o per posta, per scegliere al meglio il vino da consumare durante una serata speciale, o anche nel quotidiano.

La proposta di Millésima non è semplicemente quella di un e-commerce di vini, ma la possibilità di approfittare della conoscenza centenaria di una famiglia bordolese, esperta di vini, della loro scelta e della loro gestione. Perché chiunque merita di gustare il miglior vino al mondo, senza dover uscire di casa e approfittando della tecnologia contemporanea.