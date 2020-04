Addio all'ex maestro Gianfranco Bartolini, anima della vita politica e associativa di Cerreto Guidi

È scomparso a Cerreto Guidi l'ex maestro elementare Gianfranco Bartolini. Aveva da pochi mesi compiuto 79 anni. Ha insegnato per 30 anni, di cui 7 nella scuola speciale, e il ricordo del maestro è fissato nelle menti di moltissimi cerretesi. La sua vita è stata caratterizzata anche dalla passione politica. Di estrazione democristiana, è stato consigliere comunale a Cerreto Guidi, per 15 anni, eletto nelle liste della Democrazia Cristiana: dal 1965 al 70; dal 1975 al 1980; dal 1990 al 1995. Nella cosiddetta 'Seconda Repubblica' ha seguito il Partito Popolare Italiano venendo rieletto, nella coalizione dell'Ulivo, ancora a Cerreto Guidi. Nella sua vita ha svolto attività nell'associazionismo cattolico, nella Pro Loco e nell'Associazione Nazionale Ex Deportati di Empoli. Tra le tante attività nel tempo libero anche la creazione di presepi, tradizione tipica del borgo mediceo. Nel 2014 ha vinto il concorso del quotidiano 'Il Tirreno' dedicato alla Via dei Presepi. La natività artigianale era stata creata assieme alla sorella Franca.

Alla notizia della scomparsa il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha espresso il suo cordoglio: "Stamattina ho ricevuto una notizia che mi fa soffrire. Con te Gianfranco ci sono i ricordi della mia vita e di quelli di una intera comunità. Cerreto ti ha voluto tanto bene. Molte delle cose che ho fatto, le ho fatte con te, grazie a te, per te. Ora solo una grande grande tristezza. Siamo vicini a tutta la sua famiglia". I funerali, come da direttive anticontagio per il coronavirus, non potranno essere celebrati.

Tutte le notizie di Cerreto Guidi