Il Museo Galileo accorcia le distanze. Nuova offerta formativa per le scuole

In questo difficile periodo il Museo Galileo lancia alle scuole un ponte per la didattica a distanza mettendo a disposizione tre nuovi percorsi educativi per istituti secondari di secondo grado: video lezioni che verranno svolte, gratuitamente e su richiesta, attraverso le piattaforme digitali dei singoli istituti.

Tre i percorsi attivabili “La meravigliosa imperfezione dell’universo da Galileo Galilei a Primo Levi”, in cui l’attenzione sarà focalizzata sul costante ascendente di scienza e tecnologia sulla filosofia, la letteratura e la società; “Galileo in Musica”, nella quale, esaminando i testi di alcune canzoni ispirate al grande scienziato, si parlerà dell’influenza che il pensiero e le scoperte di Galileo hanno avuto sulla musica leggera; “I viaggi di Gulliver ovvero… la scienza tra le nuvole” che, prendendo spunto dal capolavoro di Jonathan Swift e dalla sua caricatura del mondo scientifico settecentesco, sarà centrata sulle riflessioni dell’autore su scienza e società.

Le scuole secondarie di II grado che desiderino effettuare uno dei percorsi sopra menzionati possono contattare il Museo Galileo all’indirizzo didattica@museogalileo.it

Fonte: Ufficio Stampa - Firenze Musei

