Istituto Modartech, premia i giovani: 40mila euro di borse di studio per i creativi di domani

Sostenere i giovani, premiando la creatività di aspiranti fashion designer e comunicatori: in mezzo al guado dell’emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus, Istituto Modartech, centro di Alta formazione di Pontedera con collaborazioni attive nei principali distretti manifatturieri della Toscana, investe sui talenti di domani mettendo a disposizione 15 borse di studio per un valore complessivo di 40mila euro.

Per la prima volta anche i docenti delle scuole superiori potranno candidare gli studenti a loro avviso più meritevoli. Tutte le candidature saranno vagliate da una giuria di esperti, professionisti e insegnanti di Istituto Modartech. Anche i social entreranno in gioco: i giovani, infatti, sono chiamati ad esprimersi anche attraverso i linguaggi di Facebook e Instagram per sostenere la propria candidatura.

Dopo aver trasferito online tutte le attività della Scuola, Istituto Modartech continua a investire sulla tecnologia e sui giovani per il futuro della moda e della comunicazione. C’è tempo fino al 31 maggio per avanzare la propria candidatura: a disposizione sei borse di studio in area Moda per un valore totale di 14mila euro e altrettante borse di studio in area Comunicazione per un valore totale di 14mila euro, rivolte a giovani diplomati under 26. A queste si aggiungono altre tre borse di studio da 4mila euro ciascuna riservate alle Scuole Superiori, con la possibilità per i docenti di riferimento di candidare gli studenti più meritevoli.

Grazie alle borse di studio sarà possibile accedere al Corso Post Diploma Triennale in Fashion Design che permette di conseguire il Diploma Accademico di Primo Livello, titolo di studio equipollente alla Laurea Breve, allineato agli standard universitari internazionali e al Corso Post Diploma triennale in Communication Design, che permette di formare professionisti nella comunicazione sviluppando competenze visive, digitali e creative.

Per partecipare è necessario presentare un bozzetto grafico a colori di un capo di abbigliamento o accessorio moda o, nell’ambito comunicazione, un progetto grafico da esprimere adottando una pagina pubblicitaria o un manifesto pubblicitario. Le richieste e i lavori degli aspiranti studenti dovranno pervenire entro il 31 maggio 2020 inviando la domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta a orientamento@modartech.com. Tutte le informazioni dettagliate e i moduli di partecipazioni si trovano sul sito internet dell’istituto www.modartech.com.

Per incrementare le possibilità di successo, i partecipanti potranno pubblicare una foto rappresentativa del progetto che intendono proporre sul proprio profilo Facebook e Instagram accompagnata dall’hastag #modartechtalent. Istituto Modartech monitorerà i canali social e i tre progetti più popolari accederanno direttamente alla selezione finale per aggiudicarsi una borsa di studio. I progetti saranno selezionati da una giuria di esperti, chiamati anche a visionare i portfoli e ad approfondire le motivazioni dei candidati con colloqui individuali. Le borse di studio saranno assegnate entro il 30 giugno 2020.

Fonte: Istituto Modartech - Ufficio Stampa

