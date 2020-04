Mascherine a Quarrata, imbustamento di 60mila pezzi

Oggi pomeriggio alle 15.00 inizia a Quarrata la distribuzione delle mascherine casa per casa. Intanto, stamattina, il personale dell'Ufficio Tecnico e di altri uffici sono a lavoro per imbustarle. La Regione ne ha assegnate 60.000 a Quarrata, quindi ne spetteranno due a testa, che saranno consegnate in ogni abitazione dalle associazioni del soccorso (Vab, Misericordia e Croce Rossa) coordinate dalla Protezione civile comunale. Le rimanenti saranno distribuite in parte agli utenti dell'Emporio Sociale e in parte al personale coordinato dalla Protezione civile impegnato nella gestione dell'emergenza Covid19.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Quarrata