Mascherine ai fuori sede a Firenze, Giachi: "Ecco come le distribuiremo"

Procede a Firenze la distribuzione porta e porta delle mascherine protettive ai nuclei familiari residenti, in tutto quasi 188mila, per un totale di oltre 371mila cittadini.

“Per gli studenti fuori sede e al momento domiciliati nella nostra città - ha spiegato la vicesindaca Cristina Giachi - valgono queste regole: coloro che abitano in una casa dello studente, o ricevono un contributo affitto dell’Azienda per il diritto allo studio, saranno contattati dall’azienda stessa che distribuirà loro le mascherine fornite dal Comune. Tutti gli altri studenti, domiciliati presso privati, saranno contattati dall’università per una richiesta di informazioni. In seguito, grazie ai dati che loro comunicheranno all’Ateneo, saranno interpellati direttamente dalla protezione civile comunale per la consegna”.

“Gli altri, non residenti o domiciliati - ha aggiunto la vicesindaca – dovranno invece scrivere alla protezione civile all’indirizzo consegnamascherine@comune.fi.it

Al termine di questo primo giro che riguarda, appunto, solo i residenti, cominceremo la distribuzione anche a loro. Per informazioni si potrà contattare il numero 055 7890 della protezione civile. Nessuno però deve allarmarsi se non le riceverà subito, perché ci saranno mascherine per tutti”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

