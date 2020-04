Mascherine, da giovedì a sabato la distribuzione a Certaldo

Da giovedì 9 a sabato 11 aprile, tutti i cittadini residenti a Certaldo riceveranno a casa, nella cassetta della corrispondenza, le mascherine protettive che la Regione Toscana ha destinato ai cittadini di tutta la Toscana per aiutarli nella propria protezione individuale e contrastare la diffusione del Covid-19 (Corona virus).

Le mascherine sono arrivate nei giorni scorsi al Comune di Certaldo, che si deve occupare della distribuzione e sta completando adesso l’imbustamento. Ogni persona residente ne riceverà due. Con le mascherine anche una lettera del sindaco Giacomo Cucini ed un promemoria con il riepilogo dei principali comportamenti ai quali attenersi in queste settimane, per contribuire a ridurre la possibilità di contagio. L’imbustamento di oltre 30.000 mascherine in 7.000 buste – una busta per nucleo familiare – è stato fatto dai dipendenti del Comune di Certaldo, dalle associazioni di volontariato Auser, Caritas, Croce Rossa Italiana, Misericordia, Prociv Arci, dai consiglieri comunali che hanno dato la propria disponibilità come volontari per contribuire a questa iniziativa. Sempre le associazioni ed i consiglieri le consegneranno, da giovedì a sabato, inserendole nella cassetta della corrispondenza di ogni residente; ai cittadini non sarà richiesto di firmare fogli o nessun’altra formalità per ritirarle.

La distribuzione partirà giovedì dal centro urbano, arrivando a lambire le aree periferiche; venerdì sarà la volta delle zone periferiche; sabato si concluderà la distribuzione arrivando a coprire anche frazioni e campagne.

Una volta completata la distribuzione entrerà in vigore l’obbligo di indossare la mascherina secondo le disposizioni della recentissima ordinanza n. 26/2020 della Regione Toscana, che impone l’obbligo di indossarla in varie circostanze e luoghi, sia pubblici che privati aperti al pubblico. Testo completo dell’ordinanza sul sito www.regione.toscana.it o www.comune.certaldo.fi.it

“La distribuzione delle mascherine a tutta la popolazione serve per rafforzare ulteriormente la sicurezza dei cittadini, ma non vuol dire assolutamente che si può uscire più spesso di casa – ricorda l’assessore alla protezione civile, Jacopo Masini – anzi, proprio adesso che la diffusione del contagio pare diminuire, è fondamentale l’impegno di tutti a rimanere in casa, per ridurre al minimo le possibilità di contagio e per far sì che l’emergenza possa finire al più presto. Ringrazio la Regione Toscana per questa importante iniziativa e le associazioni ed i consiglieri comunali per la loro disponibilità che i consente di fare la consegna in tempi celeri. E rinnovo l’appello a tutti i cittadini a non uscire di casa se non quando è inevitabile per motivi di salute, lavoro o necessità. Solo se restiamo a casa, l’emergenza finirà e andrà tutto bene!”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Certaldo