Mascherine, in corso la distribuzione a tutte le famiglie residenti a Scandicci

Sono in consegna dal pomeriggio di martedì 7 aprile 2020 nelle cassette della posta delle circa 23 mila famiglie residenti a Scandicci le circa centomila mascherine acquistate e fornite dalla Regione Toscana, e distribuite a cura dell’Amministrazione Comunale. La consegna delle mascherine, che sono arrivate a Scandicci nel pomeriggio di lunedì 7.4, è effettuata da personale del Comune, oltre che da volontari della Protezione Civile delle associazioni Racchetta e Humanitas, affiancati dalle associazioni cittadine Angeli del Bello, Podistica il Ponte e dai volontari dei Salesiani di Scandicci; gli addetti alla distribuzione potranno suonare i campanelli per accedere alle cassette delle lettere, ma non saranno autorizzati ad entrare nelle abitazioni, né in alcun modo a ricevere denaro. Il numero di mascherine consegnate dipenderà dalla composizione del nucleo familiare: con questa prima distribuzione nel caso la famiglia sia composta da una sola persona saranno consegnate due mascherine, mentre i nuclei con più persone ne riceveranno quattro. Prima di procedere alla distribuzione, la Protezione Civile comunale, assieme a dipendenti e volontari, provvedono all’imbustamento delle mascherine avendo cura di preservarne l'igiene, indossando guanti e mascherine; l'operazione è stata ritenuta necessaria in quanto le mascherine sono state fornite all’Amministrazione Comunale in confezioni da 50 unità. Questo primo passaggio per le consegne nelle cassette della posta riguarda le famiglie residenti; chi è domiciliato a vario titolo nel territorio comunale di Scandicci può segnalare i propri dati (nome, cognome, indirizzo) alla mail della Protezione Civile comunale: uffprociv@comune.scandicci.fi.it , 055750628.

“Tenuto conto che i nucleo familiari residenti sono complessivamente circa 23 mila, 16 mila dei quali composti da una o due persone”, è scritto in una comunicazione dei responsabili della Protezione Civile comunale di Scandicci, “l'Amministrazione Comunale al fine di velocizzare al massimo la distribuzione alla cittadinanza delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Toscana, ha deciso di procedere alla consegna ai nuclei familiari residenti sul territorio come segue: una busta contenente 2 mascherine per i nuclei familiari composti da una sola persona (circa 7.800); una busta contenente 4 mascherine per tutti gli altri nuclei familiari. Una volta completata questa fase, la Protezione Civile comunale procederà ad integrare le mascherine ai nuclei familiari con più di 2 persone e a coloro che sono domiciliati a vario titolo nel Comune di Scandicci”.

Si ricorda che la presente campagna fissa la distribuzione di 2 mascherine a persona, e che l'ordinanza regionale 26 del 6 aprile 2020 non prevede l'obbligo dell'utilizzo per bambini di età inferiore a 6 anni e per persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche, attestate da certificato medico.

Chi a vario titolo è domiciliato nel territorio del Comune di Scandicci può segnalare i propri dati (nome, cognome, indirizzo) alla mail seguente della protezione civile comunale: uffprociv@comune.scandicci.fi.it ; telefono 055750628.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa