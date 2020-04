Mille mascherine dalla Farmacia Azzerlini alle Pubbliche Assistenze di Empoli

La Farmacia Azzerlini di Empoli ha donato nei giorni scorsi, mille mascherine alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli.

L'associazione desidera ringraziare la Farmacia e la sua titolare, la dottoressa Paola Biasini, per la generosità dimostrata in un periodo difficile come questo.

Le mascherine saranno utilizzate dai volontari che stanno continuando a presidiare il territorio e ad offrire servizi indispensabili a tutta la popolazione empolese e non solo.

“Abbiamo deciso di donare queste mille mascherine alle Pubbliche Assistenze Riunite perchè la sinergia che si è creata con l'associazione in questo periodo grazie al servizio della consegna dei farmaci a domicilio è stata davvero positiva per noi - ha commentato la dottoressa Paola Biasini -. Vedere i volontari dell'associazione, per lo più ragazzi anche molto giovani, che ogni giorno si impegnano per sostenere la popolazione mettendosi a servizio degli altri, ci fa pensare che, nonostante il periodo sia così difficile, la generosità delle persone è ancora ben presente e sempre più fondamentale. Per questo ci siamo sentiti di fare questa donazione: per consentire a questi ragazzi di continuare a prendersi cura degli altri in piena sicurezza”.

“Alla Farmacia Azzerlini va il nostro sentito ringraziamento per queste mascherine, che per noi rappresentano ossigeno puro. Con loro ci siamo trovati benissimo fin da subito - è il commento della Presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite Eleonora Gallerini - crediamo che anche in un periodo così difficile, la solidarietà che tanti ci stanno mostrando e le belle sinergie che si stanno formando possano rappresentare la base per costruire il nostro futuro quando saremo usciti da questa emergenza”.

