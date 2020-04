Fondazione CR Firenze e Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte confermano la loro partecipazione all’84esima edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato che è stata riprogrammata dal 16 al 20 dicembre alla Fortezza da Basso di Firenze. Lo spostamento è stato reso necessario per contribuire alla lotta contro il coronavirus (Covid-19), con grande senso di responsabilità e nel rispetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Anche nelle nuove date si terrà nello spazio del padiglione Cavaniglia la mostra “Differenze. Materie e forme dello stile regionale italiano” promossa da Fondazione CR Firenze e OMA, in collaborazione con Gruppo Editoriale con allestimento di Archivio Personale. L’esposizione presenterà al pubblico capi d’opera in gioco di contrasti e differenze tra luci, trasparenze e ombre in cui il visitatore si troverà immerso a scoprire le tecniche e le forme della carta, della ceramica, dei metalli, del vetro, della pietra, del legno e del tessuto.

Sono confermate inoltre le attività didattiche “Apprendisti di bottega” dedicate a bambini e ragazzi, promosse da Fondazione CR Firenze e organizzate da Spazio NOTA e OMA in collaborazione con la Scuola LAO - Le Arti Orafe, il Museo Horne, il Museo del Tessuto di Prato, la Fondazione Architetti di Firenze, Museo della Carta e lmpresa Sociale Magnani di Pescia, Atelier degli Artigianelli e Studio Ceramico Giusti. A partire da giovedì 17 dicembre e per tutto il week end nei locali adiacenti alla Corte del Glicine si terranno i laboratori a carattere pratico-interattivo, supportati da maestri artigiani professionisti e condotti da operatori esperti. Rivolti a famiglie con bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, i workshop verteranno sulle tecniche dell’oreficeria, del legno, dei tessuti, della ceramica, della carta e sul tema del disegno e della costruzione di pop up.

“In un momento così difficile ci sentiamo di condividere la scelta di rimandare questo importante appuntamento dedicato all’artigianato – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – ma ci sentiamo anche di rinnovare il nostro pieno appoggio a una manifestazione che con l’ultima edizione aveva saputo cambiare il proprio volto”.

“Siamo vicini a tutti gli artigiani che stanno vivendo una drammatica contrazione delle proprie attività – aggiunge Luciano Barsotti, Presidente dell’Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte – siamo certi che l’appuntamento con MIDA sarà l’occasione per ripartire ancora più convinti della necessità di preservare, custodire, e valorizzare la bellezza e la ricchezza dei mestieri d’arte”.

