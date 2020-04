PD e Orgoglio Fucecchiese contro il Cdx: "Contrari a investimenti sui giovani"

“La destra fucecchiese sempre più conservatrice e contraria agli investimenti per le nuove generazioni. Addio giovinezza insomma”. Con queste parole i gruppi consiliari del Partito Democratico e di Orgoglio Fucecchiese commentano il voto contrario sull’ampliamento della scuola media Montanelli Petrarca espresso da Lega e Forza Italia nel consiglio comunale di ieri sera. Quattro nuove aule più servizi accessori, spazi necessari per decongestionare l’affollamento attuale e garantire elevati standard qualitativi anche in futuro per gli studenti fucecchiesi.

“La Lega – spiegano i gruppi di maggioranza – si è dichiarata contraria all’ampliamento, Forza Italia invece ritiene rischioso fare un mutuo in un momento di crisi, anche se poi hanno ammesso che 20 mila euro all’anno di costo sono una cifra piccolissima per il bilancio del Comune. Ognuno ha la sua visione, quello che hanno in comune è l’avversione agli investimenti sul futuro. Volevano che il Comune si attivasse per la didattica a distanza, non sapendo neppure quali sforzi sono stati fatti in questa direzione. La loro critica nei confronti del sistema scolastico, fatta un tanto al chilo pur di attaccare la maggioranza, è una mancanza di rispetto per tutti i dirigenti e gli insegnanti che in questi giorni stanno facendo i salti mortali per garantire l’istruzione ai nostri ragazzi”.

D’altronde la visione della società che ha la destra fucecchiese, poco vicina ai giovani, era già emersa più volte in passato. Hanno votato contro la realizzazione del nuovo campo sportivo di via Fucecchiello e contro altre iniziative rivolte ai più giovani.

“La destra –spiega il capogruppo Pd, Alberto Cafaro - ha sempre avuto il vizio di tagliare gli investimenti necessari ai nostri cittadini più giovani, con l'intenzione di far pagare il prezzo delle crisi presenti alle generazioni future. Bisogna smetterla di tagliare sul futuro. Il consiglio avrebbe dovuto unirsi per dare ai nostri concittadini e soprattutto a quelli più giovani un messaggio forte: le istituzioni investono sul futuro, le istituzioni investono su di voi”.

Fonte: Ufficio stampa

