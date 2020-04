Piazzale a Fucecchio diventa 'drive-in' per ritirare i buoni spesa emergenza Covid-19

Si entra e si esce con l‘auto dopo aver ritirato i propri buoni spesa. Il piazzale del palazzetto dello sport di Fucecchio da ieri è stato trasformato in una sorta di drive-in sociale dal Comune di Fucecchio che utilizza questo spazio per consegnare i buoni spesa ai cittadini che ne hanno diritto. Il tutto sotto l’attenta sorveglianza delle forze dell’ordine, a tutela della sicurezza dei cittadini e degli operatori.

Per evitare inutili e pericolosi assembramenti, l’amministrazione comunale ha approntato questo sistema di consegna sicuro nel piazzale di piazza Pertini, dove i cittadini arrivano con la propria auto e senza scendere dalla vettura, direttamente dal finestrino, possono ritirare la busta a loro destinata firmando il modulo di consegna. Coloro che invece non possono recarsi al palazzetto, possono ricevere i buoni direttamente presso la propria abitazione.

“Abbiamo organizzato questi due sistemi di consegna – spiega il sindaco Alessio Spinelli – per evitare che i cittadini si affollassero in Comune. In questo periodo la sicurezza e il mantenimento delle distanze è la prima cosa da garantire. Per questo motivo ci siamo spostati in uno spazio ampio e all’aperto dove le persone possono arrivare direttamente con la propria vettura. Per coloro che sono impossibilitati a farlo invece garantiamo un servizio di consegna a domicilio. Devo dire che è un sistema che sta funzionando molto bene e che anche i cittadini stanno apprezzando. Contemporaneamente abbiamo anche potenziato i nostri centralini per garantire a tutti di poter ottenere le informazioni utili alla compilazione del modulo. Invito coloro che devono preparare la domanda a contattare il numero 0571.268.399 che è in funzione tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19”.

Sono quasi 400 le domande pervenute da venerdì scorso al Comune di Fucecchio per ottenere i buoni spesa, il contributo economico da spendere in beni di prima necessità destinato alle persone colpite dalla crisi e stanziato dal governo. Ieri l’amministrazione comunale ha iniziato la distribuzione dei tagliandi a quelle famiglie la cui domanda è già stata valutata e approvata dalla specifica commissione della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

