Rimborsi dal Teatro del Popolo, Giglioli: "Stiamo lavorando per programmare il futuro"

Dopo la sospensione degli spettacoli teatrali avvenuta ai primi di marzo in seguito alle misure per il contenimento del virus COVID-19, il Teatro del Popolo di Castelfiorentino rende nota l'impossibilità di portare a conclusione il programma, visto il permanere dell'emergenza sanitaria e rimanda i suoi affezionati spettatori alla prossima stagione.

"Siamo certi che questa situazione- commenta il presidente della Fondazione Teatro del Popolo Maria Cristina Giglioli- passerà, non sappiamo quando, ma passerà, stiamo lavorando per programmare il futuro, compresi gli spettacoli sospesi. Forse cambieranno le modalità- aggiunge Giglioli- ma la gioia di condividere le belle emozioni che il Teatro sa darci, rimarrà invariata, anzi sarà ancora più potente".

Il Teatro del Popolo ha così ritenuto giusto stabilire dei rimborsi per tutti coloro che abbiano acquistato dei biglietti per spettacoli non fatti, sia abbonati che non. In particolare:

Spettacolo di danza della Compagnia Artemis Danza "Traviata", previsto per il 5 marzo 2020- Sia per i possessori di abbonamento, che per coloro che avevano acquistato il biglietto, ci sono due possibilità, condivise con Fondazione Toscana Spettacolo (organizzatore insieme al Teatro del Popolo dello spettacolo): il rimborso del rateo pari a €17,14, €15,42, €13,71 per gli abbonati ed il rimborso del biglietto pari a €20,00, 18,00, 16,00 o 8,00 a seconda del posto, mediante un voucher di pari importo, da utilizzare presso il Teatro del Popolo entro un anno (come previsto dal D.L. 17.03.2020, n. 18).

Spettacoli della rassegna "Stasera pago io"- Per questi spettacoli è possibile il rimborso mediante voucher di pari importo,da utilizzare presso il Teatro del Popolo entro un anno.

Spettacolo di Ottavia Piccolo "Donna non rieducabile" previsto per il 10 marzo 2020- Questo spettacolo verrà riproposto il 22 ottobre 2020 alle ore 21,00 rimanendo valido il precedente biglietto. In alternativa è possibile il rimborso mediante voucher di pari importo,da utilizzare presso il Teatro del Popolo entro un anno.

Spettacolo di Simone Cristicchi "Manuale di volo per uomo" previsto per l'8 aprile 2020- Non è possibile riproporre questo spettacolo in altra data poiché l'artista non lo mette più in scena. E'stato però programmato il nuovo spettacolo di Simone Cristicchi "Happy Next" per il 2 marzo 2021 alle ore 21,00. In questo caso saranno emessi voucher per l'importo dei biglietti acquistati, non potendo utilizzare i biglietti già in possesso, dato che cambia lo spettacolo. Per questa stessa ragione il Teatro si rende disponibile anche al rimborso in denaro dei biglietti.

Spettacolo della Compagnia Fuori Da I'Comune "Famiglia all inclusive" previsto per il 28 marzo 2020- Questo spettacolo sarà riproposto il 21 novembre alle ore 21,00 rimanendo valido il biglietto in possesso. In alternativa è possibile il rimborso mediante voucher di pari importo da utilizzare presso il Teatro del Popolo entro un anno.

Spettacolo della Compagnia Quinte Scelte "Camere con svista" previsto per il 4 aprile 2020- Questo spettacolo verrà riproposto il 7 novembre 2020 alle ore 21,00 rimanendo valido il biglietto già in possesso. In alternativa è possibile il rimborso mediante voucher di pari importo, da utilizzare presso il Teatro del Popolo entro un anno.

MODALITÀ-Per ottenere i voucher occorre inviare una mail all'indirizzo fondazioneteatro@pec.it, nella quale specificare lo spettacolo per il quale si richiede il voucher, allegando il biglietto scansionato o una foto leggibile del biglietto stesso. Coloro che hanno acquistato il biglietto con modalità on line e non sono in possesso del titolo emesso, possono allegare la ricevuta della prenotazione. Il D.L. 17.03.2020, n. 18 che prevede questo tipo di rimborso, indica la scadenza del 16 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, pertanto la richiesta deve essere effettuata entro questa data. Per quanto riguarda i rimborsi in denaro per lo spettacolo di Cristicchi occorre inviare una mail all'indirizzo sopra specificato, contenente la relativa richiesta e la scansione o la foto del biglietto.

I voucher, così come i rimborsi, verranno materialmente emessi nel momento in cui sarà possibile riaprire gli uffici e la biglietteria.

"In alternativa, a nome del mondo della cultura e di tutti gli operatori che lo animano, ringraziamo anticipatamente, anche per conto della Fondazione Toscana Spettacolo- conclude Maria Cristina Giglioli- gli spettatori che, consapevoli della fragilità del settore, sceglieranno di sostenerla, rinunciando al rimborso del biglietto o della quota di abbonamenti".

La Fondazione Teatro del Popolo rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta o chiarimento.

Per info: info@teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Ufficio stampa

